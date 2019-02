SHoKo benoemt nieuwe toezichthouder

Martijn Rutten is per 1 februari benoemd als lid van de raad van toezicht bij Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). Hij volgt Lodewijk Poelhekke op die bijna 8 jaar toezichthouder is geweest.

Martijn Rutten (36) is huisarts bij het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael in Nijmegen. Daarnaast is hij coördinator van de NHG-kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg en is hij als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Radboudumc. Zijn promotieonderzoek naar de optimale samenwerking tussen huisartsenpost en spoedeisende hulp verwacht hij dit jaar af te ronden.

SHoKo verleent huisartsgeneeskundige hulp met een spoedeisend karakter in de avonden, nachten, weekenden en feestdagen in de Brabantse Kempen (gemeenten Bergeijk en Eersel, Bladel en Reusel, de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre) en gemeente Deurne.