Cardioloog Janneke Wittekoek wint Vrouw in de Media Award

Janneke Wittekoek, cardioloog en oprichter van HeartLife Klinieken heeft op 11 februari de landelijke Vrouw in de Media Award 2018 gewonnen. Ze ontving de prijs voor haar media-optredens over man-vrouw verschillen bij hart-en vaatziekten.

Wittekoek kreeg de Vrouw in de Media award uit handen van minister Ingrid van Engelshoven tijdens een awardshow in het Instituut Beeld en Geluid. Op de vraag welke boodschap ze mee wil geven aan vrouwen zei Wittekoek: "Het gaat om bewustwording. De slogan: Ken je getallen, is daarbij belangrijk. Vrouwen moeten veel meer bewust worden van wat hun risico is voor hart-en vaatziekten. Dat is de belangrijkste boodschap: Zorg dat je weet wat je risico is en werk daar aan."

De Vrouw in de Media Awards zijn een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau Zijspreekt. Eerder ging de prijs al naar oa. Neelie Kroes, Femke Halsema, Wanda de Kanter, Petra Stienen en Dafne Schippers.