Witte Kruis trekt Anouk Hoare aan als Medisch Directeur

Ambulanceorganisatie Witte Kruis stelt per 1 mei 2019 Anouk Hoare aan als Medisch Directeur. Voor Witte Kruis is de functie nieuw. Hoare gaat de functie voor een groot deel zelf vormgeven.

Hoare heeft veel ervaring in de spoedeisende zorg en is momenteel werkzaam als medisch manager en spoedeisende hulparts in het Diakonessenhuis in Utrecht.

"De combinatie van directe zorg en het strategische aspect vind ik een geweldige uitdaging", zegt ze. "Juist omdat je ook op de werkvloer aanwezig bent, kun je dit goed vertalen naar de overkoepelende bedrijfsprocessen."

Hoare blijft dan ook parttime als spoedeisende hulparts aan het werk. "Op deze manier kan ik goed zien wat er op de werkvloer en de gehele acute keten speelt en dit kan ik meenemen in de bedrijfsvoering van Witte Kruis."

Witte Kruis Witte Kruis is de grootste ambulanceorganisatie van Nederland. De organisatie verleent ambulancezorg in vijf regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland, Haaglanden, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Noord- en Oost Gelderland en Zeeland.