Mogelijk verband tussen cholesterol en Alzheimer

Verlaging van het cholesterolniveau in de hersenen kan mogelijk een rol spelen in het voorkomen van de ziekte van Alzheimer, of het verminderen van de ernst ervan. Dat meldt De Telegraaf op basis van een Nederlands-Amerikaans onderzoek.

Neurobioloog en alzheimer-onderzoeker dr. Rik van der Kant van de Vrije Universiteit in Amsterdam zegt optimistisch te zijn dat de alzheimer-behandeling door cholesterolvermindering in de hersenen "een nieuwe weg kan zijn, die nu wordt ingeslagen". De groep wetenschappers hoopt binnen één tot twee jaar een cholesterolremmer voor het hersengebied te kunnen testen bij patiënten met de ziekte.

Met behulp van een gloednieuwe genetische techniek ontdekte de groep Amerikaanse en Nederlandse onderzoekers dat ophoping van cholesterol in hersencellen van alzheimerpatiënten tot een onvermijdelijke opstapeling van schadelijke alzheimer-eiwitten leidt. Deze eiwitten verstoren in het brein de communicatie tussen hersencellen, waarna die uiteindelijk afsterven met dementie tot gevolg. (ANP)