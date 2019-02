De Waalboog maakt vastgoed toekomstbestendig

De Waalboog gaat haar vastgoed de komende jaren grondig aanpassen. Dit is volgens de Nijmeegse zorgorganisatie nodig met het oog op de ontwikkelingen in de zorg- en woonvraag van ouderen.

Verpleeghuis voor complexe ouderdomsproblematiek Joachim en Anna krijgt uitgebreide nieuwbouw. Ook komen er nieuwe locaties in Nijmegen voor bewoners van het St. Jozefklooster, de hoogbouw van Nijevelt en de bezoekers van de dagbehandeling Villa Villandry. De huidige panden zijn volgens De Waalboog niet langer geschikt voor rendabele zorg. De Honinghoeve en de laagbouw van Nijevelt blijven eigen Waalboog-locaties die in een latere fase aanpassingen krijgen.

Met de woonplannen speelt De Waalboog naar eigen zeggen in op de ontwikkelingen in de ouderenzorg. "De zorgvraag van ouderen is fors verzwaard, terwijl de zorgbudgetten niet overeenkomstig meegroeien, bouw- en woonkosten stijgen en er een teneur is naar persoonsgebonden en gescheiden bekostiging van zorg en wonen", aldus de organisatie.

De Waalboog wil ouderen een passend vervolg bieden bij verhuizing van thuis naar één van haar locaties. Dit betekent meer keuzevrijheid en diversiteit, en een individuele en veilige woning met eigen voorzieningen net als thuis.

Visie

De visie van De Waalboog sluit aan bij die van de gemeente Nijmegen, die met woonservicezones meer leeftijdsbestendige wijken wil ontwikkelen, met meer kleinschalige woonzorgvoorzieningen op wijkniveau en een variatie aan vormen van lichterere somatische en psychogeriatrische zorg en behandeling. In lijn met deze gedachte gaat De Waalboog diverse wijklocaties huren en ontwikkelen. Tegelijkertijd blijft Joachim en Anna voor complexe en specialistische zorg een eigen Waalboog-locatie met de faciliteiten die nodig zijn om te voldoen aan de toekomstige ontwikkelingen.

Met de nieuwe plannen ontstaat volgens De Waalboog een gezonde verhouding tussen gebouwen in eigendom en gebouwen in huur, om zo vastgoedrisico’s te beperken.