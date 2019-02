GGZ NHN haalt 20 miljoen op met obligatielening

GGZ Noord-Holland Noord heeft met een obligatielening 20 miljoen euro opgehaald bij een viertal Duitse institutionele beleggers. Door het geld te gebruiken om oudere, duurdere leningen af te lossen, bespaart de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg de komende jaren miljoenen aan rente en aflossing. De extra middelen wil GGZ NHN de komende jaren investeren in de zorg, onder meer door een moderne kliniek te bouwen op het landgoed in Heiloo.

De Duitse beleggers wil GGZ NHN niet bij naam noemen, maar de instelling laat wel weten dat het om levensverzekeraars en pensioenfondsen gaat. De obligatielening die GGZ NHN is aangegaan heeft een looptijd van 30 jaar tegen een vaste rente van 2,5 procent. “Dat betekent dat we ieder jaar een dertigste van het geleende bedrag terugbetalen en 2,5 procent rente”, zo legt Alex Martinius, manager control bij de ggz-aanbieder, uit. “Het geeft ons een stuk meer zekerheid dan we met bijvoorbeeld een lening bij de bank hadden kunnen krijgen. Die kunnen meestal voor niet langer dan 15 jaar een vaste rente bieden. Bovendien is de rentelast een stuk lager dan die van de oudere leningen die we hadden. Door met dat geld onze oude schulden af te lossen, betalen we jaarlijks honderdduizenden euro’s minder aan rente aan de bank.”

Beurs

De obligatie is sinds december 2018 ook aan de beurs genoteerd, bij de Euronext Growth Brussel, en zou dus ook door de obligatiehouders verkocht kunnen worden. “In principe zouden de obligatiehouders de obligatie ook weer van de hand kunnen doen”, bevestigt Martinius. “We verwachten dat niet, gezien de aard van de beleggers, maar voor de voorwaarden en de verplichtingen van GGZ NHN zou dat niets uitmaken. Obligatiehouders zijn, anders dan aandeelhouders, geen mede-eigenaar en hebben ook geen inbreng in de bedrijfsvoering. Er is ook geen direct contact tussen ons en de obligatiehouders. De betalingen verlopen via een bank die optreedt als betaalkantoor.”

Credit rating

Voor de beleggers kan de Nederlandse ggz een waardevolle investering zijn. “Voor een investeerder is 2,5 procent rente ook gewoon een prachtig beleggingsrendement”, zegt Alex Martinius. Het blijkt ook uit de credit rating die GGZ NHN in 2017 bij bureau Fitch heeft aangevraagd toen de wens om de kapitaalmarkt op te gaan ontstond. Daarbij werd de sector als kredietwaardig beoordeeld en kreeg GGZ NHN een A rating, oftewel de moeite waard om in te investeren. Fitch kijkt daarbij naar de marktpositie van organisaties, de concurrentie, de vooruitzichten, maar ook naar demografische ontwikkelingen en overheidsbeleid.

Nieuwbouw

De middelen die vrijkomen wil GGZ NHN investeren in het primaire zorgproces. Onderdeel van de plannen voor de toekomst is de bouw van een nieuwe kliniek op het landgoed in Heiloo, waar de organisatie is gevestigd. Om meer vrijheid te krijgen om de nieuwbouw naar eigen inzicht in te richten, is GGZ NHN ook bezig om het landgoed en de gebouwen daarop hypotheekvrij te krijgen.

“Momenteel is een werkgroep bezig met de uitwerking van de plannen voor de nieuwbouw”, vertelt Martinius. “Het doel is dat daar over een aantal jaar de meest moderne kliniek van Europa staat en dat die ook weer minstens dertig jaar meekan. We willen het landgoed daarbij zo goed mogelijk gebruiken. Nu al worden gebouwen op het landgoed gebruikt als appartementen en is het landgoed voor iedereen toegankelijk. Zo laten we de maatschappij steeds meer binnen.”

Martinius kan het de rest van de sector van harte aanraden zich te verdiepen in andere mogelijkheden voor financiering dan die door banken of het Waarborgfonds voor de zorg. “De redenen zijn niet alleen financieel. Het gaat vooral om een stuk zekerheid”, aldus Martinius.