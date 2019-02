Gemeente Wijchen wil geen uitbreiding zorginstelling

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen werkt niet mee aan de realisering van een nieuwbouwlocatie van zorgaanbieder Waalzorg. Dit meldt Omroep Gelderland. De gemeente schrikt terug voor de omvang van de nieuwbouw.

De nieuwbouwplannen voorzien in een onderkomen voor 54 (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, in combinatie met gedragsproblemen of een psychiatrische aandoening. Een instelling van deze omvang past niet in de zorgvisie van de gemeente Wijchen, die liever lokale kleinschalige zorg wil. Opvang voor de regio is geen taak van de gemeente Wijchen, zo vat Omroep Gelderland de opstelling van de gemeente samen. Daarbij vreest de gemeente onevenredig financieel belast te worden wanneer meer cliënten van Waalzorg een beroep doen op Wmo-ondersteuning.

Waalzorg heeft nu al een locatie buiten één van de Wijchense kernen. Hier staan zeven woningen voor 31 cliënten. Verdere onderhandelingen met HMV Investe en Waalzorg zijn stopgezet.