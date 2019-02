IGJ heft financiële sanctie tegen Domus Magnus op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor zorgaanbieder Domus Magnus beëindigd. Domus Magnus voldoet aan de eerder opgelegde aanwijzing, zo motiveert de IGJ het opheffen van de sanctie.

Domus Magnus is een instelling voor ouderenzorg met 15 locaties door heel Nederland. De inspectie legde in mei een aanwijzing op. Op alle locaties moesten verbeteringen worden doorgevoerd. Domus Magnus had daar zes maanden de tijd voor gekregen. Toen bleek dat de verbeteringen niet op tijd waren doorgevoerd legde de inspectie een last onder dwangsom op. Inmiddels zijn de tekortkomingen wel opgelost. De inspectie sluit hiermee het traject van de last onder dwangsom af. Wel zal de inspectie de ontwikkelingen bij Domus Magnus blijven volgen.