Samenwerking Bravis en ZRTI houdt patiënt uit ziekenhuis

Het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis en het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) hebben een gezamenlijk spreekuur voor patiënten met baarmoederkanker ingevoerd. Dankzij de samenwerking is nog maar de helft van het aantal controleafspraken nodig.

Ongeveer de helft van de vrouwen die de diagnose baarmoederkanker krijgen heeft aanvullende bestraling nodig. Na de behandeling wordt de patiënt nog vijf jaar lang gevolgd om te weten of de ziekte niet is teruggekeerd en of er bijwerkingen zijn van de bestralingen. Voorheen werden altijd zes controles per jaar ingepland: drie keer bij de gynaecoloog van het Oncologie Centrum en nog eens drie keer bij de bestralingsarts van het ZRTI. Door het combineren van beide specialisaties in één spreekuur hoeft de patiënt nog maar drie keer per jaar naar het Oncologie Centrum in Roosendaal te komen.

"Door het gynaecologisch onderzoek nu meteen met ons tweeën te doen, maken we het minder zwaar voor de patiënt maar kunnen we ook sneller reageren", zegt oncologisch gynaecoloog Peggy Vencken. Bestralingsarts Inge Jacobs: "We profiteren van elkaars kennis. Als een patiënt een klacht had die niet van de bestraling kon komen, moest ik adviseren om nog maar eens een afspraak met de gynaecoloog te maken. Dat is een vervelend antwoord en levert nog meer stress op. Nu kunnen bijzonderheden direct worden opgepikt, samen worden besproken en aangepakt."

Life-coach

Naast de oncologisch gynaecoloog en de bestralingsarts is er nog een derde zorgverlener aanwezig, namelijk een life-coach. Zij begeleidt patiënten met kanker tijdens de hele behandeling en erna en biedt onder meer ondersteuning om de emotionele kant van de ziekte te verwerken.