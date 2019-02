Mazelenuitbraak in wintersportoord Val Thorens

Het Franse wintersportoord Val Thorens kampt met een uitbraak van mazelen. De ziekte is inmiddels bij 24 mensen vastgesteld. De zieken zijn vooral seizoenswerkers, maar ook twee Deense wintersporters werden ziek.

De meeste mensen in Nederland zijn goed beschermd tegen mazelen door vaccinatie of omdat zij eerder mazelen hebben gehad. Mensen die niet beschermd zijn en in Val Thorens gaan skieën lopen het risico de ziekte te krijgen, waarschuwt GGD regio Utrecht. De organisatie raadt deze mensen aan voor vertrek naar Val Thorens een vaccinatie te halen.

Mazelen is een ziekte die plotseling begint met koorts, verkoudheid en hoesten. Soms is er sprake van een oogontsteking. Na 3 tot 7 dagen ontstaan vlekjes op de huid die zich verspreiden over het hele lichaam. Na enkele dagen trekken de vlekjes weg en daalt de koorts.