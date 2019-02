Friesland concentreert prostaatkankerchirurgie in MCL

De urologen van de vier Friese ziekenhuizen gaan samenwerken op het gebied van de oncologische prostaatchirurgie. Alle prostaatkankeroperaties worden voortaan uitgevoerd in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Diagnostiek en nazorg vinden plaats in het eigen ziekenhuis.

Antonius Zorggroep, MCL, Nij Smellinghe en Tjongerschans werken hierbij ook samen met De Friesland Zorgverzekeraar. De samenwerking moet de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg garanderen.

De urologen gaan naar verwachting 170 prostaatkankeroperaties per jaar uitvoeren. Door de stijging moet hun expertise verder toenemen en wordt de volumenorm van 100 ingrepen per jaar op één locatie vanaf 2019 ruimschoots gehaald.

Da Vinci

Het MCL beschikt over een Da Vinci-robot waarmee 95 procent van de operaties uitgevoerd worden. Vooral voor de complexe urologische operaties bij prostaatkanker zorgt de Da Vinci-robot voor meer mogelijkheden en uiteindelijk een beter resultaat. De voordelen van de operatierobot voor de patiënt zijn groot. Na een prostaatingreep is het herstel sneller, is er minder bloedverlies en is de kans op incontinentie en impotentie kleiner.