Twee nieuwe hoogleraren bij GGz Breburg

Bij GGz Breburg zijn twee nieuwe hoogleraren aangesteld. Bas van Alphen is aangesteld als hoogleraar klinische ouderenpsychologie bij PersonaCura. Wijo Kop treedt aan bij het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid van de specialistische ggz-aanbieder.

"Met Wijo Kop, hoogleraar en verbonden aan de vakgroep medische psychologie van Tilburg University, bestaat al meerdere jaren een samenwerking tussen het Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid rond onderzoek en onderwijs, op het gebied van SOLK en gecombineerde lichamelijke en psychische klachten. Wijo heeft lange tijd in de VS gewerkt en is onder andere editor van Psychosomatic Medicine", zegt Ariëtte van Reekum, psychiater en lid raad van bestuur.

"Met het aantrekken van Bas van Alphen als hoogleraar voor de afdeling PersonaCura zet GGz Breburg een grote stap voorwaarts op het gebied van de psychotherapie voor ouderen. Een vakgebied dat de laatste jaren toenemend in de belangstelling komt. We weten dat ons vermogen tot aanpassing niet ophoudt bij de volwassen leeftijd. Bas is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Brussel en Tilburg. Hij houdt 22 maart zijn oratie aan Tilburg University", aldus Van Reekum.