Jeugdhulp Friesland benoemt interim-bestuurder

Jeugdhulp Friesland benoemt per 1 maart 2019 Dina Boonstra als interim-bestuurder. Zij volgt Selie Weistra op, die sinds 16 mei 2018 bestuurlijk eindverantwoordelijk was nadat bestuurder Jeroen van Oijen wegens ziekte plotseling uitviel.

Van Oijen werkt momenteel aan zijn re-integratie. Gedurende dit traject zal Boonstra bestuurlijk eindverantwoordelijk zijn.

Boonstra (59) heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen de uitgeverij en zorg. Van 2014 tot 2018 was zij algemeen directeur van NDC mediagroep. Daarvoor bekleedde zij een directiefunctie bij Lentis. Momenteel is zij als coach en adviseur verbonden aan een startup. Ook is zij maatschappelijk betrokken als lid van de raad van toezicht van Hanzehogeschool Groningen en tot voor kort als bestuurslid van CityProms Leeuwarden.