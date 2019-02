Reinier de Graaf prikkelt vitaliteit met Planking Challenge

Het personeel van het Reinier de Graaf Gasthuis is de afgelopen maand februari massaal aan het ‘planken’ geslagen. De Planking Challenge is één van de manieren waarop het ziekenhuis in Delft de vitaliteit van medewerkers probeert te stimuleren.

De plank is een fitnessoefening die ervoor zorgt dat sporters in een relatief korte periode en met een beperkte tijdsinvestering fysiek sterker worden. De Reinier Planking Challenge betekende twee weken lang op het werk ‘planken’, liefst met zoveel mogelijk collega’s per team of afdeling. Het ziekenhuis daagde collega’s uit om dit dagelijks te doen en de tijdsduur geleidelijk op te bouwen en te registreren. Hiervoor werd een planking schema als richtlijn meegegeven.

Grenzeloos planken

Om het planken onder de aandacht te houden, konden medewerkers originele planking-foto’s van zichzelf en hun team digitaal uploaden. Medewerkers gaven hier -tot over de landsgrenzen- aan gehoor. De Planking Challenge is onderdeel van Vitaal@Reinier, een digitaal platform waar leuke en gezonde activiteiten te vinden zijn. Het doel van dit platform is om medewerkers te inspireren, activeren en ondersteunen op het gebied van gezondheid en vitaliteit.