Nieuwe bestuurder moet Archipel Thuis financieel gezond maken

Femke de Jong is op 1 januari van start gegaan als directeur- bestuurder van Archipel Thuis. Zij neemt deze rol over van Gerard Marinus die als interim bestuurder het afgelopen jaar de leiding heeft gehad over de thuiszorgorganisatie. De Jong gaat aan de slag om het Eindhovense bedrijf financieel gezond te krijgen, zo laat Archipel Thuis weten.

De Jong is sinds 2001 werkzaam binnen Archipel. Ze is gestart als verpleegkundige en heeft daarna nog diverse opleidingen gevolgd waarmee zij in 2010 de functie van sr. Manager bekleedde. De laatste jaren als programmaleider Eigen Regie, waarbij zij o.a. verantwoordelijk was voor het project; Persoons Volgend Budget.