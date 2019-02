Curator zet specialisten ziekenhuis Lelystad op de keien

Curator Alice van der Schee heeft verschillende medisch specialisten vlak voor de overdracht aan nieuwe eigenaar St Jansdal per direct de toegang tot het ziekenhuis in Lelystad ontzegd. Dat stellen de betrokken artsen. Als gevolg van de ongebruikelijke maatregel zijn tientallen afspraken afgezegd. Ook zou de curator weigeren patiëntgegevens door te spelen aan artsen die met hun patiënten naar elders verkassen.

“Ik zit 34 jaar in de zorg en heb bij Artsen zonder Grenzen het nodige meegemaakt, maar dat ik midden in de behandeling van een patiënt door een zes man sterke delegatie, waaronder twee bewakers, als een crimineel wordt gesommeerd om het ziekenhuis te verlaten, is me nog nooit overkomen”, zegt kaakchirurg Pieter Steinmetz. Hij spreekt van een intimiderende gang van zaken, die neigt naar obstructie van zorg. Na afronding van de behandeling werd hij naar eigen zeggen beschuldigd van het stelen dan wel lekken van patiëntgegevens.

'Ronselen'

Reumatoloog Paul Baudoin kreeg een soortgelijke beschuldiging te horen: “Ik zou patiënten ronselen voor een nieuwe aanbieder van reumazorg.” In een poging die beschuldiging te staven werd één van de reumaverpleegkundigen tot buiten de muren van het ziekenhuis achtervolgd, vertelt bestuursvoorzitter Josien Veris van de nieuwe aanbieder in kwestie, Reumazorg Zuid West Nederland (RZWN). Namens de curator wilde de betreffende jurist toegang verkrijgen tot de privé thuiscomputer van de verpleegkundige om vast te stellen of er sprake was geweest van het doorsluizen van patiëntengegevens. De verpleegkundige wist de jurist pas te stuiten nadat ze vanuit de auto via haar nieuwe werkgever telefonisch juridische ondersteuning had ingeschakeld.

Drogreden

Tegenover patiënten heeft het ziekenhuis laten weten dat afspraken moesten komen te vervallen wegens privéomstandigheden en technische problemen. “Ik zou er om kunnen lachen, maar het is niet leuk voor mijn patiënten”, reageert Baudoin. “Zij krijgen nu een drogreden te horen waarom ik er niet ben.”

Zelfstandige koers

Curator Van der Schee heeft tot op heden niet gereageerd op vragen van Skipr. Naar de motieven voor haar optreden is het dan ook gissen, zeker gezien het feit dat de contracten van betrokken artsen sowieso op 1 maart afliepen. Vanaf deze datum is het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk eigenaar van het eind vorig jaar failliet verklaarde MC Zuiderzee. Wat in ieder geval opvalt aan het verhaal van de betrokken artsen is dat zij onder de nieuwe eigenaar niet verder werken in het ziekenhuis in Lelystad, maar gekozen hebben voor een zelfstandige koers. Baudoin gaat op 1 maart aan de slag voor het aan RZWN verbonden Reumazorg Flevoland. Steinmetz zet zijn afdeling kaakchirurgie voort in een zelfstandige kliniek in Lelystad, waar ook enkele plastisch chirurgen, dermatologen en een tandartsengroep zorg gaan aanbieden.

Patiënt beslist

Volgens Baudoin en Steinmetz hebben patiënten en verwijzers massaal aangegeven hen te willen volgen. Daarbij gaat het om aanzienlijke aantallen; bij de afdeling reumatologie van het voormalig MC Zuiderzee waren zo’n 2.500 patiënten onder behandeling. Daarmee dreigt omzet weg te lekken die de curator ongetwijfeld graag voor het St. Jansdal als nieuwe eigenaar had willen behouden. “De curator heeft de loyaliteit van patiënten verkocht aan het St Jansdal, maar dat kan ze helemaal niet doen, want de patiënt beslist zelf waar hij of zij heen gaat”, stelt Veris.

Rechtszaak

Mocht het ziekenhuis in Lelystad proberen patiënten te behouden, door de overdracht van patiëntgegevens te traineren, dan is Veris bereid om naar de rechter te stappen. Ze wijst in dit verband op een eerdere zaak die RZWN in 2015 voerde tegen het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). De rechter oordeelde toen dat het niet-doorspelen van patiëntgegevens strijdig is met de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).