Hans Kedzierski gaat nieuw ziekenhuis op Curaçao leiden

Hans Kedzierski wordt voorzitter van de raad van bestuur van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in Willemstad, Curaçao. Het ziekenhuis zou volgens lokale berichtgeving eind maart in gebruik worden genomen. Kedzierski treedt op 1 juni aan als bestuursvoorzitter, zo meldt Curacao.nu.

Volgens Curacao.nu moeten voor het aantreden van Kedzierski in juni ook twee andere leden van het bestuur bekend zijn.

Kedzierski vertrok in 2012 naar Qatar om daar toe te treden tot het management van de Hamad Medical Corporation. Hij werd daar eerste CEO van het nieuwe Al Wakrah Ziekenhuis in Al Wakrah, 15 kilometer ten zuiden van Doha, de hoofdstad van Qatar. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Friesland.