Alliantie Nederland Rookvrij verwelkomt nieuwe directeur

Susanne Katus is per 1 maart de nieuwe directeur/coördinator van de Alliantie Nederland Rookvrij, een samenwerkingsverband van het Longfonds, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en inmiddels 150 partners. Katus volgt Mark Monsma op, die directeur van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen is geworden.

Katus was voorheen directeur Toezicht en Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eerder werkte zij voor Gelre Ziekenhuizen, waar ze verantwoordelijk was voor het cluster chirurgie en revalidatie. Tevens was zij partner van een consultancybureau, dat opdrachten heeft verricht in de gezondheidszorg, onderwijs en gemeenten. Daarvoor heeft zij ruime ervaring opgedaan binnen de politie, waar ze verschillende leidinggevende functies bekleedde en een landelijk digitaal kennisplatform heeft opgezet.



In haar nieuwe functie zal Katus zich inzetten voor een rookvrije generatie, een samenleving waarin kinderen kunnen opgroeien zonder de schadelijke gevolgen van roken.