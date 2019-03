Jaarrekening Gelre ziekenhuizen was al in februari rond

Al op 20 februari heeft Gelre ziekenhuizen haar jaarrekening over 2018 vastgesteld. Het ziekenhuis, met locaties in Apeldoorn en Zutphen, sloot af met een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. Dat Gelre ziekenhuizen haar jaarcijfers veel sneller dan gebruikelijk kan publiceren, komt door goede samenwerking met Zilveren Kruis en door Horizontaal Toezicht.

Dat meldt Gelre ziekenhuizen op 6 maart. Gelre was een van de koploperziekenhuizen die in 2018 de toetsing voor Horizontaal Toezicht met succes afrondde. Daardoor kunnen facturatie aan patiënten en de einddeclaratie aan zorgverzekeraars veel vlotter verlopen. Dat maakt een snellere publicatie van het financieel jaarverslag mogelijk.

Positief

Gelre ziekenhuizen sloot 2017 af met een positief resultaat van 3,2 miljoen. In 2018 werd een resultaat van 2,2 miljoen. Daarnaast behaalde het ziekenhuis de heraccreditatie van het NIAZ voor de kwaliteit van zorg. Het ziekenhuis zette een nieuwe strategische koers in om de zorg de komende jaren betaalbaar en menselijk te houden. De komende jaren neemt de zorgvraag in de regio Apeldoorn-Zutphen toe, maar het budget stijgt niet mee. In de nieuwe koers is daar rekening mee gehouden, aldus Gelre.

Samenwerking

Gelre focust zich de komende jaren op medisch specialistische zorg, die zich steeds meer buiten de muren van het ziekenhuis zal afspelen, mogelijk bij de patiënt thuis. Dat gebeurt al bij nierdialyse en hartfalen en wordt uitgebreid naar andere vormen van zorg - zoals bepaalde chemokuren. Daarvoor zoekt het ziekenhuis nog meer samenwerking met huisartsen, verpleeghuizen en de thuiszorg.