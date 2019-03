Ipse de Bruggen en Parnassia starten Klinisch Centrum Nootdorp

Behandelcentrum Voorstraat op het terrein van Ipse de Bruggen Craeyenburch in Nootdorp gaat verder onder de naam Klinisch Centrum Nootdorp. De naam verandert omdat Ipse de Bruggen en Parnassia daar gaan samenwerken aan zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek.

Dat meldt dagblad AD op 6 maart. Ipse de Bruggen is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, Parnassia is een ggz-instelling. Samen kunnen ze bijna twee keer zoveel cliënten helpen. Nu heeft het centrum 25 bedden, straks zullen dat er veertig zijn.

Kenniscentrum

Ieder vanuit hun eigen expertise werken Ipse de Bruggen en Parnassia al voor meerdere doelgroepen samen. Landelijk gezien is er heel weinig aanbod in de combinatie gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Bij de dienstverlening werkt het centrum nauw samen met ketenpartners. Klinisch Centrum Nootdorp wil zich ontwikkelen tot een kenniscentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrie.