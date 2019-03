IGJ heft verscherpt toezicht Pharma Assist op

De IGJ heeft het verscherpt toezicht op de Hoogeveense apotheek Pharma Assist opgeheven. De inspectie zag in juli 2018 belangrijke tekortkomingen bij de bereidende apotheek. Die zijn inmiddels grotendeels opgelost.

Dat maakte de IGJ op 5 maart bekend. De apotheek in Hoogeveen levert geneesmiddelen aan andere bedrijven. De inspectie ging in april 2018 op bezoek bij Pharma Assist naar aanleiding van een melding. Toen zag de inspectie dat er tekortkomingen waren in onder meer het kwaliteitssysteem.



De inspectie had niet genoeg vertrouwen in de verbeterkracht van Pharma Assist. Daarom stelde de inspectie Pharma Assist voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht. Bij een bezoek in december 2018 zag de inspectie dat de tekortkomingen grotendeels zijn opgelost. Daarom heft de inspectie het verscherpt toezicht op.