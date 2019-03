's Heeren Loo benoemt nieuwe toezichthouders

De raad van toezicht van 's Heeren Loo heeft twee nieuwe leden. Yvonne Van Rooy is per 1 januari aangetreden en René Van Dijk is sinds 1 maart lid van de raad.

Van Rooy was in het verleden onder meer staatssecretaris van Economische Zaken. Tot eind vorig jaar was zij ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Van Dijk was onder meer lid van de raad van bestuur van het Meander Medisch Centrum. Hij beschikt volgens 's Heeren Loo over een gedegen kennis van financiën en vastgoed.

De twee nieuwe leden volgen Maria Martens en Jan Bleichrodt op wegens het verstrijken van hun statutaire benoemingstermijn.