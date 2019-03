MCL sluit partnerschap met aanbieder dialyseapparatuur

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft Fresenius Medical Care (FMC), een aanbieder op het gebied van dialysezorg, gekozen als partner op het gebied van dialysezorg. MCL gaat onder meer gebruikmaken van een nieuw dialysesysteem van FMC.

Dialysecentrum Súdhaghe in Heerenveen, onderdeel van MCL, is de eerste dialyselocatie van het MCL die het nieuwe systeem gebruikt. Het gaat om een dialysemachine met een compactere cassette. De verwachting dat is het aan- en afsluiten hierdoor met minder bloeddrukschommelingen gepaard zal gaan. Daarnaast moeten de nieuwe technische installaties een "aanzienlijke" water- en elektriciteitsbesparing opleveren.

Súdhage is op 4 maart heropend na een verbouwing waarbij ook de technische installaties vervangen zijn, waaronder de waterinstallatie. Ook hebben bouwkundige verbeteringen plaatsgevonden. "Het is voor dialysepatiënten in het zuiden van de provincie fijn dat ze weer terecht kunnen in Heerenveen. Het is voor onze patiënten, medewerkers en het MCL prettig dat we kunnen beschikken over de nieuwste apparatuur en installaties", aldus Marian Lemmers, manager in het MCL.

De samenwerking tussen het MCL en Fresenius Medical Care omvat de gehele dialyseketen, van de implementatie van de waterbehandelingsinstallaties en de dialyseapparatuur tot aan educatieve ondersteuning.