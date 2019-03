Blokhuis heeft geen bezwaren tegen Skypen met psychiater

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft geen bezwaren tegen psychiatrische consulten via een Skype-verbinding met India als dat de wachttijden voor cliënten kan verkorten. Dat stelt hij in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van een proef met e-consulting waar ggz-instelling Dimence mee is begonnen.

Dat schrijft Medisch Contact op 6 maart. Volgens de staatssecretaris is de ggz-aanbieder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en kan die het beste bepalen of beeldbellen een goed alternatief is. Blokhuis stelt als voorwaarde wel dat de zorg moet voldoen aan de Nederlandse standaard en dat cliënten de keuze moeten hebben tussen contact via skype of fysiek contact met een psychiater.

Medicatie

Maar psychiaters op afstand mogen geen medicatie voorschrijven als ze hun cliënt niet persoonlijk hebben gezien of als zij de voorschrijver niet kennen. Ggz-instellingen die werken met e-consults lossen dit nu op door andere hulpverleners in te zetten die de cliënt in de spreekkamer ontvangen.

Toepassingen

Dimence werkt sinds december met een Vlaamse psychiater, die in Nederland een BIG-registratie heeft. Zij woont vanaf 2012 in India. Dimence heeft voor deze inzet gekozen omdat de instelling – net als andere ggz-instellingen – kampt met een ernstig tekort aan psychiaters. De ervaringen met e-consulting vanuit India zijn tot nu toe goed, laat Dimence weten. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) verwacht dat toepassingen als een e-consult via Skype in de toekomst steeds vaker voor gaan komen en heeft ‘in principe’ geen bezwaar tegen deze vorm van zorg. Nictiz, het expertisecentrum voor online gezondheidszorg, stelt dat niet iedere aandoening zich leent voor e-behandeling. Zeker complexe aandoeningen zijn niet geschikt, oordeelt Nictiz.