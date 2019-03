Minder complicaties bij slokdarmoperatie met robot

Het opereren van slokdarmkanker met behulp van een robot leidt tot minder complicaties dan operaties zonder robot. Onderzoek van UMC Utrecht toont aan dat patiënten na de operatie met robot minder pijn hebben en een sneller herstel laten zien.

De artsen vergeleken de resultaten van twee verschillende type operaties van 112 slokdarmkankerpatiënten. Bij de klassieke operatie wordt een snede in de borstkas gemaakt, vervolgens een snede in de buik en daarna een snede in de hals om het grootste deel van de slokdarm en omliggende lymfeklieren te verwijderen. De nieuwe methode maakt gebruik van een robotgestuurde camera en robotgestuurde instrumenten om het grootste deel van de slokdarm te verwijderen. Bij de robotmethode is het niet nodig om een snede in de borstkas en buik te maken.

Complicaties

Na een operatie met robot traden 30 procent minder postoperatieve complicaties op. Zo'n 28 procent van de patiënten kreeg last van een longontsteking achteraf, in tegenstelling tot 55 procent van de patiënten die de klassieke operatie hadden ondergaan. Daarnaast was er minder bloedverlies tijdens de operatie en liet 70 procent van de patiënten, geopereerd met de robot, na twee weken een sneller en duurzamer herstel zien ten opzichte van 51 procent in de 'klassieke' groep. De oncologische uitkomsten waren in beide groepen even goed. Door de sterke vermindering van het aantal complicaties, was de operatie met de robot gemiddeld even duur als de klassieke operatie, aldus de onderzoekers.

Slokdarmkanker is een aandoening waarvoor bij ongeveer 700 patiënten per jaar een grote operatie noodzakelijk is. De operatie voor slokdarmkanker is een van de meest complexe operaties. Artsen gebruiken een robot als instrument om complexe operaties via een kijkoperatie te kunnen uitvoeren. Patiënten worden dus niet door een robot geopereerd, maar met behulp van een robot.