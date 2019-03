Remko Lagendijk in rvt De Lange Wei

Op 6 maart is Remko Lagendijk toegetreden tot de raad van toezicht van zorgorganisatie De Lange Wei. Remko neemt het stokje over van René de Bonte die vertrekt vanwege het verstrijken van zijn tweede zittingstermijn.

Dat meldt De Lange Wei op 7 maart via haar website. Remko Lagendijk (1981) is 20 jaar werkzaam bij PwC als registeraccountant. Lagendijk heeft in deze rol een brede kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en ICT. Binnen de rvt zal hij dan ook de functie van voorzitter auditcommissie op zich nemen. Lagendijk in Giessenburg en is daar ook toezichthouder bij De Tilgroep.



De Lange Wei ondersteunt ouderen en mensen met functiebeperkingen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gemeente Giessenlanden en omgeving. De organisatie biedt diverse mogelijkheden tot wonen, zorg, welzijn en diensten. Bij De Lange Wei werken ongeveer vierhonderd medewerkers en tweehonderdvijftig vrijwilligers.