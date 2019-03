Taakgroep voor aanpak zware pijnstillers

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) gaat de taakgroep voorzitten die het gebruik van zware pijnstillers onder de loep moet nemen. Gezondheidsminister Bruno Bruins wil het onverantwoord gebruik van deze opioïden, met name oxycodon, terugdringen. Het moet in ieder geval niet zo erg worden als in de Verenigde Staten en Canada.

De taakgroep, die drie jaar moet bestaan, wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de verenigingen van huisartsen, apothekers, ziekenhuisapothekers, anesthesiologen, verslavingsartsen en patiënten.



Het aantal overdosissen van en vergiftigingen met de omstreden pijnstiller oxycodon is vorig jaar met 50 procent gestegen. Een woordvoerder van het UMC Utrecht bevestigde zaterdag een bericht van RTL Nieuws over de nieuwe cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het afgelopen jaar werd 424 keer een mogelijke overdosis met oxycodon bij het NVIC gemeld, terwijl het er in 2017 nog 280 waren. Over de afgelopen tien jaar is het aantal vertienvoudigd. (ANP)