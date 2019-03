'Onnodig stoppen met borstvoeding door reuma'

Jonge moeders met reuma stoppen vaak onnodig met borstvoeding. Dat gebeurt uit onwetendheid over de invloed van hun medicatie, concludeert arts Hilal Ince-Askan van Erasmus MC in een promotieonderzoek.

"Terwijl uit studies inmiddels wel is gebleken dat veel medicijnen veilig kunnen worden gebruikt tijdens borstvoeding", aldus de onderzoeker reumatologie. Het gaat bijvoorbeeld om veelgebruikte medicijnen zoals prednison, sulfasalazine, azathiopine en hydroxychloroquine.

Volgens haar zijn de bijsluiters van tientallen soorten medicijnen verouderd. "Dan hoort een vrouw van haar reumatoloog dat ze haar medicijn veilig kan gebruiken, maar zegt de apotheek vervolgens dat in de bijsluiter staat dat ze het niet mag gebruiken als ze borstvoeding geeft'', aldus Ince-Askan.

Borstvoeding is volgens de onderzoekster juist voor baby’s van moeders met reuma belangrijk. Dat komt omdat de aandoening een negatieve invloed kan hebben op het geboortegewicht van het kindje. De onderzoekster ziet het als schone taak van reumatologen om vrouwen met een kinderwens goed voor te lichten.

Onderzoek

Bij het onderzoek waren 250 vrouwen met reuma in de vruchtbare leeftijd betrokken, die over een periode van acht jaar werden gevolgd. Daarbij werden gegevens verzameld over onder meer vruchtbaarheid, medicatiegebruik en de ontwikkeling van het kind. Die gegevens werden vergeleken met vrouwen uit de algemene populatie.

Het onderzoek is gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Journal of Rheumatology. (ANP)