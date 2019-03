Landelijke gemeenten Zuid-Limburg willen 'gezondheidsoase' worden

Tien landelijk gelegen gemeenten in Zuid-Limburg willen zich profileren als 'gezondheidsoase' voor ouderen en jonge gezinnen. Dit staat in een gezamenlijk actieplan dat maandag in Voerendaal is gepresenteerd door de colleges van B&W aan hun gemeenteraden.

Het gaat om de gemeenten Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg en Voerendaal, zo meldt de lokale omroep 1Limburg. Ook Beek hoort bij de landelijk gelegen gemeenten, maar heeft zich afzijdig gehouden bij het opstellen van het actieplan.

Kern van het plan is dat de tien gemeenten zich niet moeten richten op economische groei zoals de centrumsteden, maar op kleinschaligheid, duurzaamheid, gezondheid, ruimte, landschap en saamhorigheid. Het zogeheten 'middengebied' zou zich enerzijds moeten richten op ouderen, met woningen die op hun leeftijd zijn afgestemd, revalidatiezorg en zorgwoningen. Anderzijds zouden de gemeenten zich moet richten op jonge gezinnen die voor hun opgroeiende kinderen een betere luchtkwaliteit willen. In het actieplan wordt ook voorgesteld om in te zetten op kleinschalige landbouw gericht op lokale afzet, en streekproducten, aldus 1Limburg.