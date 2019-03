Reinier de Graaf gaat samenwerken met Chinees ziekenhuis

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft gaat de komende drie jaar kennis uitwisselen met het Chinese ziekenhuis Suzhou Municipal Hospital (SMH). Directeur Carina Hilders heeft tijdens een werkbezoek aan de Chinese stad Suzhou een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Er zijn afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van de toenemende zorgvraag, groei van het aantal kwetsbare ouderen, verbeteren van de kwaliteit van zorg, innovatie en wetenschap, zo maakt de ziekenhuisorganisatie bekend.

Suzhou is een stad met meer dan 14 miljoen inwoners ongeveer 100 km ten westen van Shanghai. Carina Hilders bezocht samen met onder meer Peter Bootsma, attaché voor volksgezondheid, welzijn en sport van de Nederlandse ambassade in China het Municipal Hospital. Omdat China en Nederland kampen met een vergelijkbare vergrijzingsproblematiek, verwachten de twee ziekenhuizen veel van elkaar te kunnen leren.

"In China wordt de Westerse geneeskunde gecombineerd met de traditionele Chinese geneeskunde", zegt directeur Hilders. "Zo wordt acupunctuur bijvoorbeeld in het ziekenhuis ook ingezet tijdens het revalidatietraject van ouderen. De resultaten zijn erg goed en ik vind het een mooie en complementaire manier om de zorg te verbeteren. Ook zie ik mogelijkheden om samen wetenschappelijk onderzoek te doen. En wij kunnen onze kennis op het gebied van ouderenzorg, moeder- en kindzorg, oncologie - met name prostaatkanker - uitwisselen met het Suzhou Municipal Hospital."

Ambassade-attaché Peter Bootsma: "Beide landen kampen met een vergrijzingsprobleem. Kennisvergroting op het gebeid van ouderenzorg is dan ook van groot belang. Wij stimuleren Westerse overheden en instellingen zoals ziekenhuizen dan ook om samen te werken met Chinese overheden. Zo heeft China interesse in het Nederlandse systeem, waarin verpleeghuizen, wijkverpleging en begeleiding thuis elkaar versterken. Nederland kan daarentegen iets opsteken van de rol van sociale cohesie in de ouderenzorg in China."