Persoonlijke gezondheidsomgeving voorlopig gratis voor patiënt

Iedereen kan kosteloos gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Minister Bruins (Medische Zorg) heeft dinsdag een regeling aangekondigd die dit voor de komende jaren mogelijk maakt.

Een pgo is een digitaal hulpmiddel, bijvoorbeeld een website of app, waarmee patiënten toegang hebben tot hun eigen gezondheidsgegevens. Met een pgo moet de patiënt ook zelf kunnen bepalen of en met welke zorgverleners hij zijn medische gegevens deelt.

De gebruikersregeling is een tijdelijke financieringsregeling voor de leveranciers van de persoonlijke gezondheidsomgeving. De gebruikersregeling is geen subsidie, iedere leverancier kan zich inschrijven en er zit geen limiet aan het aantal gebruikers. De leveranciers dienen wel te voldoen aan het MedMij-label waardoor gezondheidsgegevens veilig uitgewisseld kunnen worden, zo maakt het ministerie bekend.



Patiëntenfederatie Nederland maakt binnenkort een pgo-keuzehulp beschikbaar, die mensen kan helpen bij het kiezen van de pgo die het beste bij hun wensen en gezondheidssituatie past. De eerste regeling loopt van 1 oktober 2019 tot eind 2020, aldus het ministerie.