Bram Heijnsbroek in raad van toezicht De Wever

Per 1 maart is Bram Heijnsbroek toegetreden tot de raad van toezicht van de Tilburgse zorgorganisatie De Wever. Hij wordt gevraagd om vernieuwend mee te denken over vastgoedvraagstukken binnen de gezondheidszorg en de VVT in het bijzonder en om sparringpartner te zijn voor de bestuurders bij het ontwikkelen van een ondernemingsvisie op vastgoedconcepten voor de zorg.

Dat meldt De Wever op 12 maart. Bram Heijnsbroek is manager vastgoed bij woningcorporatie Viveste en zelfstandig adviseur binnen de care. Hij is goed bekend met de bestuurlijke- en besluitvormende trajecten binnen de vastgoedwereld en heeft ervaring met verschillende vormen van opdrachtgeverschap, verduurzaming en transformatie. Doordat hij actief is binnen de vastgoedsector in de zorg kent hij de dynamiek die daarin speelt.



De Wever biedt diensten op het gebied van wonen, zorg, ondersteuning en behandeling aan ouderen in Midden-Brabant. Er werken ruim 2600 medewerkers bij De Wever. Daarnaast leveren zo’n 1200 vrijwilligers een bijdrage aan de zorg voor cliënten.