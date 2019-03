Huisartsen in achterstandswijken krijgen extra geld

Om de werkdruk te verlagen krijgen huisartsen in achterstandswijken extra geld voor hun patiƫnten. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen van de vier grote steden geven de huisartsen een vrij te besteden opslag op het basistarief.

De opslag is onderdeel van de 'Krachtige Basiszorg'. Deze wijkaanpak, met ook een andere inzet van personeel, moet ertoe leiden dat er meer aandacht en tijd ontstaat voor patiënten met complexe problemen. De moet ook de samenwerking van de huisartsenzorg met de sociaal maatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente verbeteren. Krachtige Basiszorg is ontwikkeld door gezondheidscentrum Overvecht en Buurtteamorganisatie Sociaal en wordt nu uitgebreid naar in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Meer tijd voor de patiënt in de eerste lijn leidt tot minder (poliklinische) ziekenhuiszorg, stelt Zilveren Kruis. De besparing op jaarbasis is 356 euro per patiënt en 700 euro per nieuwe ggz-patiënt. Regionaal kan potentieel 10 procent van de ziekenhuiszorg en ggz worden voorkomen. De geïntegreerde samenwerking tussen het medisch en sociale domein leidt tot een toename in de ervaren gezondheid van patiënten. Ook wordt er minder dure zorg ingezet, toont onderzoek aan.

De uitbreiding van Krachtige Basiszorg wordt ondersteund door koepelorganisaties LHV, InEen en NHG.