Achmea profiteert van verkoop Independer

Achmea heeft zijn winst vorig jaar flink opgevoerd. Het verzekeringsconcern achter onder meer Zilveren Kruis en Interpolis profiteerde van de verkoop van vergelijkingssite Independer aan mediabedrijf De Persgroep.

Het resultaat voor belasting kwam uit op 566 miljoen. Dat is ruim driekwart meer dan in 2017. Onder de streep bleef 315 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 216 miljoen euro een jaar eerder. De totale premieomzet dikte met 3 procent aan en de solvabiliteit verbeterde naar 203 procent. Dat laatste wijst op een betere financiële gezondheid voor de langere termijn.

Kostenverlagingen

Op het vlak van pensioen- en levensverzekeringen was sprake van aanhoudend hoge resultaten. Ook bij Schade & Inkomen gingen de zaken goed. Onder meer kostenverlagingen hielpen een handje mee, evenals het feit dat er voor 2019 een beperkter bedrag aan verliesvoorziening is opgenomen, omdat de premie van de basiszorgverzekering meer richting kostendekkend niveau is vastgesteld.

Risicoprofiel

Topman Willem van Duin merkte ook de onrust op de financiële markten in de afgelopen tijd. Maar volgens hem heeft dit evenals bijvoorbeeld de brexit of de handelsoorlog weinig impact op de resultaten van Achmea. Dat heeft te maken met het “defensieve risicoprofiel'' dat wordt gehanteerd.



De verkoop van Independer werd al in oktober aangekondigd. Hiermee was een zogeheten transactieresultaat gemoeid van 167 miljoen euro. Het naar eigen zeggen grootste digitale vergelijkings- en adviesplatform van Nederland voor verzekeringen, bancaire producten, hypotheken en energie trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. (ANP)