Zorgboulevard in Rotterdam wordt rookvrij

De zorgorganisaties gevestigd aan de Zorgboulevard in Rotterdam hebben het terrein per 15 april tot rookvrij gebied verklaard. Het is een gezamenlijk besluit van het Maasstad Ziekenhuis, Aafje, Antes, Kraamzorg Rotterdam, Huisartsenposten Rijnmond, Bevolkingsonderzoek Zuid-West, Hogeschool Rotterdam en Stichting OOK.

Wietske Vrijland, voorzitter van de Vereniging Zorgboulevard: "Het Maasstad Ziekenhuis is al jaren rookvrij. Met de komst van een rookvrij buitenterrein, bieden de gezamenlijke partners van de Zorgboulevard ook daar een gezonde, rookvrije leefomgeving voor hun patiënten, bezoekers en medewerkers."

Dat rondom steeds meer zorgorganisaties niet meer gerookt mag worden noemt Vrijland "een logisch besluit". "We komen de ernstige gevolgen van (mee)roken dagelijks tegen in de praktijk. Bovendien willen we voorkomen dat patiënten en bezoekers hinder ondervinden van rokers voor de hoofdingang van het ziekenhuis en overige instanties gevestigd op de Zorgboulevard. Ook de kinderraad van het Maasstad Ziekenhuis heeft gepleit voor een rookvrij buitenterrein."



De abri’s, rooktegels en asbakken zullen de komende periode verdwijnen. Met borden wordt duidelijk gemarkeerd waar de rookvrije zone begint en eindigt. Patiënten, bezoekers en medewerkers van de organisaties aan de Zorgboulevard die toch willen roken, kunnen dit doen buiten de rookvrije zone. Mensen die wil stoppen met roken kunnen terecht bij de speciale 'Stoppen met roken polikliniek' van het Maasstad Ziekenhuis.