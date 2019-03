Capaciteitsorgaan adviseert hogere instroom aios

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van Volksgezondheid om meer studenten toe te laten tot de verschillende opleidingen tot medisch specialist dan het adviesorgaan in 2016 adviseerde. Dit is nodig om op termijn evenwicht te bereiken tussen de vraag naar en het aanbod van medisch specialisten.

Dit staat in het eerste deel van het Capaciteitsplan 2019 dat woensdag is aangeboden aan Minister Bruins van VWS.

Het advies, dat betrekking heeft op de periode tot 2023, is om 1.182 personen per jaar te laten instromen in de opleidingen. In 2016 adviseerde het Capaciteitsorgaan het ministerie nog om jaarlijks 965 tot 1.122 studenten toe te laten tot de verschillende opleidingen tot medisch specialist. Het aangepaste advies is onder meer gebaseerd op de ontwikkeling van de arbeidstijden van de medisch specialisten. Het Capaciteitsorgaan verwacht dat die de komende jaren zullen veranderen, maar het is nog onzeker hoeveel uren medisch specialisten zullen gaan werken.

Het Capaciteitsorgaan adviseert over de gewenste instroom in de opleidingen tot medisch specialist, klinisch technologisch specialist en profielarts SEH.