Vastgoedpartij steekt 45 miljoen in complex MC Slotervaart

Vastgoedonderneming Zadelhoff is van plan een bedrag van zo’n 45 miljoen euro in het voormalige MC Slotervaart te steken. Het geld is bedoeld om schuldeisers van de failliete zorgorganisatie te voldoen en het pand te renoveren. Het is de bedoeling dat het complex haar zorgbestemming behoudt.

De aandeelhouder van het MC Slotervaart en Zadelhoff hebben hierover overeenstemming bereikt, zo laat de Amsterdamse vastgoedonderneming vrijdag weten.

Onderdeel van het akkoord is dat de huidige zorgbestemming wordt gehandhaafd. Er is geen sprake van een doorstart van het failliete ziekenhuis. "Met het behoud van een zorgbestemming wordt continuïteit geboden aan de huidige huurders/zorgaanbieders, zoals het Antoni van Leeuwenhoek en Atal Medial", zegt Maarten Feilzer, directeur van Zadelhoff. "Daarnaast kan tegen maatschappelijke huurprijzen onderdak worden geboden aan nieuwe zorgactiviteiten. Zo creëren we een medisch zorgcomplex voor de regio."

Voorkeursrecht

Zadelhoff wil op termijn eigenaar worden van het zorgcomplex. Dit is nu nog niet mogelijk in verband met het door de gemeente Amsterdam gevestigde voorkeursrecht. Daardoor moeten de percelen bij verkoop eerst aan de gemeente worden aangeboden. Omdat de huidige zorgbestemming wordt gehandhaafd, hoopt Zadelhoff hierover op korte termijn met de gemeente overeenstemming te bereiken. Het verkrijgen van eigendom is voor de vastgoedpartij geen voorwaarde voor het verstrekken van de financiering.

Een nog nader te benoemden directie gaat het toekomstige medisch zorgcomplex leiden. De huidige aandeelhouder heeft geen invloed op de toekomstige exploitatie en bedrijfsvoering, benadrukt Zadelhoff in een persbericht.

Huisvesting

Zadelhoff heeft ook plannen voor de huisvesting van medisch personeel op de locatie. Volgens de onderneming is het tekort aan huisvesting een van de oorzaken van de capaciteitsproblemen in de Amsterdamse ziekenhuiszorg. De Amsterdamse ziekenhuizen enthousiast over deze plannen, aldus Zadelhoff.