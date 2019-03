Tech-giganten zetten zorg in beweging

Tech-giganten als mobiliteitsplatform Lyft en game-ontwikkelaar Niantec nemen zorg en gezondheid steeds nadrukkelijker als uitgangspunt voor nieuwe producten. Pokemon Go kan zelfs gebruikers genezen van diabetes type 2, aldus Niantec tijdens SXSW 19. Naast gezondheidswinst kennen deze nieuwe vormen van health by design in potentie grote disruptieve neveneffecten. Tijdens het internationale innovatiefestival in Austin, Texas, vielen dan ook veel kritische vragen te beluisteren.

Wie de razend populaire augmented reality game Pokemon Go kent, denkt niet direct aan gezondheid en zorg. Ten onrechte, vindt game-ontwikkelaar Niantec. “Onze spelers hebben gezamenlijk 22 miljard kilometer gelopen”, aldus senior-ontwikkelaar Daphne Larose tijdens SXSW 2019. “Sommige verhalen zijn ongelooflijk, zoals die van een 73-jarige die van diabetes genas door Pokemon Go te spelen tot level 40. Hij zal vast meer gedaan hebben dan alleen spelen, maar het geniale aan Pokemon Go is dat we mensen in beweging krijgen zonder dat ze er erg in hebben.” Niantec's mission statement - "building technologies and ideas that move us"- moet dan ook ten dele letterlijk genomen worden.

Fraudeteam

Ook mobiliteitsplatform Lyft rekent zorg en gezondheid inmiddels tot de kern van zijn werkzaamheden. In het streven naar transformatie van het vervoerssysteem stuitte Uber’s voornaamste tegenspeler, die nog niet in Nederland actief is, steeds vaker op zorg en gezondheidskwesties. “Ons fraudeteam merkte een paar jaar geleden dat er achter elkaar hele rittenbundels werden geboekt vanaf dezelfde locatie in New York, terwijl de ritten elders begonnen”, licht senior beleidsmedewerker Jake Swanton toe. “De boekingen bleken afkomstig van een non-profit zorgverlener die ritten regelde voor grote groepen patiënten, zodat ze naar de dokter konden. We zijn met ze gaan praten en zo is onze zorgpoot ontstaan.”

Kostenbesparing

De cijfers onderstrepen volgens Swanton de urgentie van het probleem. In de VS gaan 4 miljoen mensen niet naar een dokter of stellen medische behandeling uit omdat ze geen transport hebben. "Wij willen dat gat in het zittend ziekenvervoer dichten. Nu hebben we in alle vijftig staten honderden partnerships met ziekenhuizen en zorgverzekeraars.” Alleen al in Californië heeft dit volgens Stanton geleid tot 40 procent kortere wachttijden in combinatie met een significante daling van het aantal no shows, en dat alles tegen een tarief dat 40 procent lager ligt dan dat van reguliere aanbieders van zittend ziekenvervoer.

Bewegen

In lijn met de grootse ambities van het bedrijf neemt Lyft geen genoegen met alleen het overhoop halen van het zittend ziekenvervoer. De ambitie van oprichters Logan Green en John Zimmer was en is om steden te transformeren met Lyft als digitaal scharnierpunt dat alle vervoersbehoeften met elkaar verknoopt. Dus heeft het mobiliteitsplatform nu ook tienduizenden fietsen en elektrische scooters in zijn aanbod opgenomen, met als evidente gezondheidsbonus dat meer mensen geheel of half zelfstandig gaan bewegen.

Aanzuigende werking

De inspanningen van Lyft en Niantec worden door chief technology & strategy officer Steve Downs van Robert Wood Johnson Foundation welwillend bekeken. Met gerichte investeringen probeert het sociale fonds -goed voor jaarlijks 500 miljoen dollar aan giften- een cultuur van gezondheid te stimuleren. Downs: “Als mensen telkens weer het zorgstelsel ingezogen worden, omdat de onderliggende factoren onberoerd blijven, dan moeten we het anders aanpakken en de processen op de schop nemen. Er zijn onnoemelijk veel sectoren die misschien niet letterlijk over zorg en gezondheid gaan, maar daarin wel een belangrijke rol te spelen hebben. Tech is daar één van de belangrijkste van. Daarom willen we dat veel meer bedrijven de werkwijze van Lyft en Niantec overnemen.”

Kritiek

Naast enthousiaste geluiden vielen er in Austin ook kritische vragen te horen. Is health by design wel zo toegankelijk als de makers voorstellen? Wat in dit verband te denken van ouderen die niet over noodzakelijke hulpmiddelen als een smartphone en creditcard beschikken? Miskent Niantec gemakshalve de verslavende aspecten van gaming? En hoeveel nobele voornemens Lyft en Niantec ook mogen hebben, draait het uiteindelijk niet om de winst?

Data delen

Misschien wel de belangrijkste vraag van allemaal: wat doen Lyft en Niantec met alle verzamelde persoonsgegevens? “We gebruiken alleen locatie-informatie voor eigen diensten”, verzekert Swanton. “We verkopen die niet, waar andere bedrijven dat misschien wel doen. Data zijn onderdeel van onze zorgactiviteiten, maar het bijhouden van health outcomes moeten we overlaten aan partners die bij wie ze thuishoren.” Ook Larose onderstreept dat Niantec geen additionele informatie uit de gebruikersdata filtert, die bovendien via ‘native’, oftewel gesloten platforms worden verzameld. Toch erkenden beiden met het oog op privacy van de consument de noodzaak van een duidelijk wettelijk kader, zoals daar nu in Europa en Californië de eerste stappen mee worden gezet.

