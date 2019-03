Leger des Heils neemt cliënten Saron over

Twaalf Twentse gemeenten stoppen met de subsidie aan de omstreden christelijke zorginstelling Saron. Het Leger des Heils neemt op 25 maart de zorg voor de cliënten over. Zij kunnen gewoon op hun plek blijven wonen.

Bij Saron in Beuningen wonen mensen met een verslaving of psychische problemen. Die kregen niet de zorg die ze nodig hebben, door personeelstekort en doordat de mensen die werken onvoldoende gekwalificeerd zijn. Daarnaast speelde er vorig jaar een rechtszaak rondom een miljoenenfraude. De zorginstelling is daarvan vrijgesproken, maar er loopt nog een hoger beroep. De bedrijfsvoering is niet op orde en het lukt Saron niet om verbeteringen door te voeren, ook niet na een doorstart eind vorig jaar. Daarom trekken de gemeenten nu de stekker eruit.

Personeel

Het Leger des Heils neemt het personeel van Saron niet over, ondanks een verzoek daartoe van de gemeenten. “De subsidie is beëindigd omdat de kwaliteit van de zorg onder de maat was. En die kwaliteit is afhankelijk van de mensen. Het ligt dus niet voor de hand om hen daar aan het werk te houden”, zei Dik van den Hoek, directeur van het Leger des Heils, eerder tegen de Stentor.