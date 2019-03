Hartpatiënten behandeld met omstreden stent

Bij duizenden hartpatiënten zijn tussen 2012 en 2017 oplosbare stents, een nieuw hulpmiddel tegen kransslagadervernauwing, geplaatst zonder op de risico’s te wijzen. Dat melden het VPRO-radioprogramma Argos en het onderzoeksplatform Follow the Money.

In 2012 kwam de biologisch afbreekbare stent, de Absorb, in Europa op de markt. Maar het hulpmiddel werd in 2017 door de Amerikaanse fabrikant van de markt gehaald toen bleek dat er verhoogde kans was op trombose. Dit risico was echter al in 2014 bekend.

Uit een inventarisatie onder ziekenhuizen komt naar voren dat er tussen 2012 en 2017 in Nederlandse ziekenhuizen minimaal 3000 patiënten zijn behandeld met deze stent, stellen Argos en FtM. Bij Inspectie Gezondheid en Jeugd kwamen 150 klachten binnen over het hulpmiddel. In een geval overleed een patiënt aan een hartinfarct. De behandelde patiënten zouden onvoldoende op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijwerkingen. (ANP)