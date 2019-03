Nieuwe toezichthouder bij Zorggroep Drenthe

Zorggroep Drenthe benoemt een nieuw lid van de raad van toezicht. Per 1 april treedt Janneke Biesheuvel-Hoitinga toe tot de rvt.

Dat meldt Zorggroep Drenthe op 18 maart. Janneke Biesheuvel-Hoitinga is werkzaam als advocaat Gezondheidsrecht en Ondernemingsrecht bij De Haan advocaten en notarissen te Groningen, en als (juridisch) adviseur bij Medprevent, arbodienst in Lippenhuizen.

Advocatuur

Na het afronden van haar master Nederlands recht is Biesheuvel-Hoitinga enkele jaren als onderzoeker en docente verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft zich in die tijd gespecialiseerd in de positie van raad van commissarissen/toezicht bij ondernemingen en corporate governance bij ondernemingen in meer brede zin. Vervolgens heeft zij de overstap gemaakt naar de advocatuur, waar zij zich heeft toegelegd op advisering van zorginstellingen en zorgverleners op het gebied van zowel gezondheidsrechtelijke als ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Zorggroep Drenthe biedt ouderen- en thuiszorg in Drenthe. Er werken ruim veertienhonderd medewerkers en vijfhonderd vrijwilligers.