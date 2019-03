Zorg van de Zaak annuleert campagne na aanslag Utrecht

Vanwege het schietincident vanmorgen in Utrecht hebben FC Utrecht en hoofdsponsor Zorg van de Zaak de mantelzorgcampagne geannuleerd. De campagne zou vandaag officieel van start gaan om de problematiek rond mantelzorg onder de aandacht te brengen.

Het geplande persmoment en de mantelzorgbezoeken zijn geannuleerd vanwege het hoge dreigingsniveau in de regio Utrecht en uit respect voor de slachtoffers. Er is nog geen nieuwe datum bekend waarop de selectiespelers van FC Utrecht, stafleden en medewerkers alsnog de provincie in trekken om mantelzorgers te bezoeken.