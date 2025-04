De Zonnebloem ligt na aanvaring nog zeker tien weken aan de wal

Op zaterdag 29 maart raakte het cruiseschip in Duitsland betrokken bij een aanvaring. De 69 passagiers, 65 vrijwilligers en vijftien bemanningsleden aan boord kwamen met de schrik vrij. De schade bleek wel aanzienlijk.

De Zonnebloem is volledig aangepast om mensen met een lichamelijke beperking een vakantie te bieden, in Duitsland, België en Nederland. Er varen altijd veel vrijwilligers mee. Het schip werd op de Duitse Rijn, in de buurt van Wesel, aangevaren door een vrachtschip. De schipper van die boot had gedronken.

De schade is enorm, stelde de vereniging. Niet alleen het gat in de romp, maar door de klap van de aanvaring zijn er aan boord ook veel dingen kapot. Een eerste voorzichtige schatting van de kosten van de totale schade loopt in de miljoenen. (ANP)