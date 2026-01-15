Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Personenauto rijdt tegen ziekenhuis Heerlen

,

Een personenauto is donderdagavond rond 20.30 uur tegen de gevel van het Zuyderland-ziekenhuis in Heerlen gereden. De bestuurder is daarbij gewond geraakt en wordt nu in het ziekenhuis behandeld.

De politie onderzoekt wat er aan de aanrijding voorafging. Over andere gewonden meldt de politie vooralsnog niets.

Spoedeisende hulp dicht

De bestuurder is op twee plekken tegen de gevel van het ziekenhuis gereden, meldt een politiewoordvoerster. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is volgens haar de komende uren dicht in verband met onderzoek.

Dwars door de gevel

Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat men momenteel bezig is om de schade in kaart te brengen. Op foto’s bij regionale media is te zien dat de auto dwars door de gevel is gereden. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:CalamiteitenZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15 jan 2026 Personenauto rijdt tegen ziekenhuis Heerlen
6 jan 2026 Tankwagens met schoon water voor MMC na besmetting drinkwater 
6 jan 2026 Haarlemse weefselbank levert donorhuid voor gewonden Crans-Montana
1 dec 2025 HagaZiekenhuis deelt rode kaart uit
10 nov 2025 OM eist 42 maanden cel voor explosies bij Rode Kruis Ziekenhuis

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties