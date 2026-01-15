Personenauto rijdt tegen ziekenhuis Heerlen

De politie onderzoekt wat er aan de aanrijding voorafging. Over andere gewonden meldt de politie vooralsnog niets.
Spoedeisende hulp dicht
De bestuurder is op twee plekken tegen de gevel van het ziekenhuis gereden, meldt een politiewoordvoerster. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is volgens haar de komende uren dicht in verband met onderzoek.
Dwars door de gevel
Een woordvoerder van het ziekenhuis laat weten dat men momenteel bezig is om de schade in kaart te brengen. Op foto’s bij regionale media is te zien dat de auto dwars door de gevel is gereden. (ANP)