Recordaantal incidenten met personen met verward gedrag

Vorig jaar waren er 168.960 incidenten van personen met verward gedrag. Dat is een stijging van 12 procent vergeleken met 2024 en daarmee een nieuw record. Dit blijkt uit politiecijfers over 2025, meldt de politie dinsdag.

Volgens korpschef Janny Knol is het praktijk dat de politie wordt overladen met problemen die niet opgelost kunnen worden door de politie en het strafrecht. Ze roept in een persbericht op tot het instellen van een regeringscommissaris of een commissie die “breed kijkt naar het veranderende veiligheidsvraagstuk en met nieuwe oplossingen komt.”

Criminaliteit

Knol trekt een vergelijking met de jaren tachtig, toen er vooral problemen waren met kleine criminaliteit, zoals vandalisme en diefstal. Een commissie adviseerde daarover toen veel maatregelen. “Van inbraakpreventie tot meer controle en toezicht in het ov. Die nieuwe blik om naar oorzaken en oplossingen te kijken, luidde een lange periode van dalende criminaliteit in”, aldus Knol.

Uit de cijfers blijkt verder dat de politie het afgelopen jaar bijna de helft (46 procent) meer meldingen ontving van online seksueel misbruik. Het aantal minderjarige verdachten binnen de totale groep verdachten van dit soort misdrijven groeide vorig jaar met 5 procent. Van dit soort zaken gingen er 12 procent meer naar het Openbaar Ministerie (OM) ten opzichte van het jaar ervoor.

Online misbruik

“Het goede nieuws is dat de bereidheid om hiervan aangifte te doen, lijkt toe te nemen. Tegelijk ontbreekt het in onze samenleving aan maatregelen om te voorkomen dat het fout gaat”, stelt Knol. De politiechef constateert dat er op het internet amper sprake is van toezicht en correctie, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt op school of op straat. Recentelijk meldde de politie dat minstens vijf Nederlandse meisjes zijn aangezet tot zelfdoding door sadistische chatgroepen. “De online platforms waar dit zich afspeelt, moeten meer doen om misbruik te voorkomen. Het is bovendien van het grootste belang dat ouders zich bewust worden van de risico’s en met hun kind bespreken wat ze online meemaken.”

Ook wijzen de cijfers uit dat het aantal minderjarige verdachten van straatroof en overvallen snel toeneemt. In 2025 waren het er 1457, ruim 13 procent meer dan een jaar eerder en 24 procent meer dan in 2023. Volgens Knol lijkt het erop dat jongeren sneller dan voorheen de stap zetten naar dit soort ernstige misdrijven. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven bleef in 2025 ongeveer gelijk met het jaar ervoor: met 800.974 zaken waren dat er 0,6 procent meer dan in 2024. (ANP)