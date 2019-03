Minder volwassen rokers en overmatige drinkers

Het afgelopen jaar rookten er minder volwassenen. Ook waren er minder stevige drinkers. Dat staat in de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

In 2018 gaf 22,4 procent van de volwassenen aan wel eens te roken. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht. Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014, het aandeel rokers en overmatige drinkers is wel gedaald.



In 2018 was 9 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een zware drinker en 8,2 procent een overmatige drinker. Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018. Het aandeel zware drinkers bleef in deze periode nagenoeg gelijk.



De aandelen rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 gestelde doelen. Met dit akkoord wil de Rijksoverheid, samen met meer dan 70 organisaties in Nederland het roken, overmatig en zwaar drinken onder volwassenen terugdringen naar 5 procent in 2040, en het percentage met overgewicht naar 38 procent. (ANP)