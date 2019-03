Viersprong benoemt nieuw lid raad van bestuur

Hester den Hartog en Walter Franken

Hester den Hartog is door de raad van toezicht van ggz-instelling de Viersprong benoemd tot lid van de raad van bestuur met ingang van 1 mei 2019. Haar benoeming hangt samen met het vertrek van bestuursvoorzitter Roel Verheul eind 2018.

Den Hartog is sinds 2017 als zorgmanager werkzaam bij de instelling gespecialiseerd in persoonlijkheid, gedrag en gezin. In deze hoedanigheid speelde ze een belangrijke rol bij de verdere professionalisering van de klinische afdeling. Ook droeg zij bij aan afdelingsoverstijgende innovaties van het zorgaanbod en was zij onder andere voorzitter van de werkgroep Shared Decision Making.

In haar nieuwe rol als bestuurslid wordt Den Hartog verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke processen binnen de Viersprong. Ze zal samenwerken met Walter Franken, die sinds 2017 lid van de raad van bestuur is en per 1 mei de rol van voorzitter op zich neemt.

De Viersprong is een hoogspecialistische GGZ organisatie die zowel volwassenen als jongeren unieke behandelingen op het gebied van persoonlijkheidstoornissen en gedragsproblemen aanbiedt.