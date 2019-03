Twee nieuwe leden in rvt Vilans

Op 1 april starten Kees Donkervoort en René Smit als nieuwe leden van de raad van toezicht van Vilans. Zij volgen Theo Hoppenbrouwers en Kees Bruinstroop op, die vanwege het einde van hun benoemingstermijn aftreden.

Dat meldt Vilans op 19 maart. Vilans is een kennisorganisatie voor vernieuwing en verbetering van de langdurende zorg.

Connectiviteit

Kees Donkervoort is algemeen directeur van KPN Health en voorheen voorzitter van de directie van Medisch Centrum Leeuwarden. Hij zal een bijdrage leveren vanuit zijn kennis en ervaring op het gebied van organisatieverandering en op het gebied van technologische verandering en de wereld van zorg en ict verbinden. “Connectiviteit is een wereld die wij vanuit KPN Health snappen”, aldus Donkervoort. “Veilige verbindingen, dataopslag, authenticatie en identificatie. De zorg heeft technologische oplossingen nodig om kernprocessen te verbeteren: met slimme toepassingen kwaliteit verhogen, zorg verbeteren en kosten verlagen.”

Platform

René Smit is voorzitter van de raad van bestuur van ZorgSaam ZorgGroep Zeeuws-Vlaanderen. “Gevolgen van de veranderingen in bevolkingssamenstelling raken in Zeeland al voelbaar”, zegt Smit. “Dat noodzaakt tot ingrijpende veranderingen in de organisatie van de zorg. Veranderingen die je enkel in samenwerking kunt ontwikkelen en toepassen. Toekomstbestendige zorg kan alleen samen met onder andere woningcoöperaties, gemeenten en provincies worden gerealiseerd. Vilans is een belangrijk platform voor zorgverleners om kennis en praktijkervaring uit te wisselen. Netwerkvorming en versneld toepassen van technologie zullen leidend zijn voor toekomstbestendige zorg.”