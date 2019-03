Nij Smellinghe werkt met digibord op verpleegafdelingen

Het Nij Smellinghe ziekenhuis in Drachten gaat werken met het verpleegkundig planboard. Het digitale bord geeft in één oogopslag een realtime actueel overzicht van de gegevens van opgenomen patiënten vanuit het EPD.

Nij Smellinghe is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland diemet het planboard werken, zo stelt de organisatie. Op het planbord staan de gegevens van opgenomen patiënten, bijvoorbeeld over diagnose, medicijngebruik, onderzoeksresultaten en de opname- en ontslagdatum. Deze gegevens komen uit het EPD, waardoor ze altijd up-to-date zijn. Ook het aantal verwachte patiënten en het aantal beschikbare en bezette bedden wordt weergegeven.

Stuurinformatie

Er is nu een pilot gestart op de afdelingen Chirurgie/Urologie en Geneeskunde. Andere verpleegafdelingen volgen later. Het bord helpt om nog beter de regie over de patiënten op de afdeling te voeren, zeggen de verpleegkundigen, en levert stuurinformatie voor overleggen op de afdeling. Alle getoonde gegevens komen uit een beveiligde digitale omgeving en in verband met privacy hangen de schermen op locaties waartoe alleen geautoriseerde zorgmedewerkers toegang hebben.