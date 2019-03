Frank de Grave voorzitter raad van toezicht Hartstichting

Frank de Grave is per 1 april voorzitter van de raad van toezicht van de Hartstichting. De Grave zal in die rol toezicht houden op de werkzaamheden, financiën en organisatie van de stichting. Hij volgt Eduard Klasen op, die na twee termijnen in de raad van toezicht, afscheid neemt als voorzitter.

Frank de Grave is lid van de Raad van State. Eerder was hij lid van de Eerste en Tweede Kamer, staatssecretaris van Sociale Zaken, en minister van Defensie. Tevens deed hij brede maatschappelijke ervaring op, in het bijzonder in de zorg, als voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit en voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten.

"Ik ben ontzettend blij dat onze raad van toezicht een voorzitter krijgt met zo veel maatschappelijke ervaring", zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Frank de Grave, die met zijn ruime ervaring in de zorg een enorme versterking voor de raad van toezicht is."

De Grave zelf ziet uit naar zijn nieuwe functie: "De zorg zit stevig in mijn DNA. Samen werken aan oplossingen om ziekte en sterfte terug te dringen is ontzettend boeiend en geeft veel energie. Ik kijk ernaar uit om met de Hartstichting de strijd tegen hart- en vaatziekten aan te gaan – en te winnen!"

De Hartstichting zet zich in om hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te kunnen herkennen, opsporen én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe financieren de stichting wetenschappelijk onderzoek, geeft zij voorlichting en werkt zij aan vernieuwing in de zorg en hulpverlening.